ＤｅＮＡは２９日、沖縄・宜野湾市で行われる春季キャンプ期間中の２月１８日に、球団主催イベント「横浜ＤｅＮＡベイスターズＨａｉｓａｉＣａｒｎｉｖａｌ２０２６ＳｕｐｐｏｒｔｅｄｂｙＦＯＤ」を同市の沖縄コンベンションセンターで開催することを発表した。このイベントは初の試みで、球団にゆかりのある豪華ゲストによるライブパフォーマンスやスペシャルトークショーを行い、キャンプを盛り上げる。阪神