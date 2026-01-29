【トモダチコレクション わくわく生活 Direct 2026.1.29】 1月29日23時～ 放送開始 任天堂は1月29日、Nintendo Switch用シミュレーション「トモダチコレクション わくわく生活」のゲーム映像を公開した。 約13年ぶりとなる「トモダチコレクション」シリーズの最新作。今作ではパーツでMiiを作成できるだけでなく、質問に答えることでMiiを簡単に作成できるよう