【ワシントン共同】米商務省が29日発表した2025年11月のモノとサービスを合わせた国際収支ベース（季節調整済み）の貿易赤字は、前月比94.6％増の568億ドル（約8兆7千億円）だった。赤字幅は4カ月ぶりに拡大し、赤字の増加率は1992年3月以来、33年8カ月ぶりの高水準となった。輸出が3.6％減の2921億ドルとなった一方、輸入は5.0％増の3489億ドルとなり、赤字が増えた。