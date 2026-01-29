元内閣官房副長官補の兼原信克氏と防衛省防衛研究所の飯田将史・理論研究部長が２９日、ＢＳ日テレの「深層ＮＥＷＳ」に出演し、衆院選と外交政策などを巡って議論した。兼原氏は、衆院選の結果が及ぼす外交への影響について、米国のトランプ大統領を引き合いに、「国内基盤がしっかりしない政治家は相手にされない」と指摘し、「同盟国の指導者が強いことは（トランプ氏にとって）プラスだ」と訴えた。飯田氏は「中国から見れ