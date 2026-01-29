GLB 35の集大成を飾る限定車メルセデス・ベンツ日本は2026年1月27日、コンパクトSUV「GLB」のハイパフォーマンスモデル「メルセデスAMG GLB 35 4MATIC」に、特別仕様車「Final Edition（ファイナルエディション）」を設定し、限定発売しました。ベースとなるメルセデスAMG GLB 35 4MATICは、究極のオフローダー「Gクラス」からインスピレーションを得たスクエアでタフなエクステリアデザインを特徴とする「GLB」を、メルセデス