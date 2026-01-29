＜ヒルトン・グランドバケーションズ トーナメント・オブ・チャンピオンズ 初日◇29日◇レイクノナG＆CC（フロリダ州）◇6624ヤード・パー72＞米国女子ツアーの新シーズンがついに開幕した。日本時間午後10時40分にアウト、インともに第1組がまっさらなコースへ飛び出していった。【写真】現地で撮影！山下美夢有の2026年開幕セッティング今大会は過去2年間の優勝者などが出場を許されるエリートフィールド。ともに日本時間10時5