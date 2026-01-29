ボートレースからつのＧＩ「第７２回九州地区選手権」が３０日に開幕する。小芦るり華（２８＝佐賀）がエンジン抽選で引いた２５号機の素性は中堅か少し上程度だが、前節は畑田汰一と組んで予選をオール３連対で駆け抜け、優勝戦にも駒を進めた。さらに前検タイムもエース・２８号機と組む米丸乃絵の６秒６０に次ぐ６秒６１という好タイムをマーク。この数字通り特訓でも軽快な動きを見せていた。「好きな感じではなかったけ