バスケットボールのＢリーグは２９日、都内で今秋スタートの新１部「Ｂリーグ・プレミア」の新人ドラフトを初めて実施した。戦力均衡を目的とし、この日はプレミアチームの全２６チームのうち２３チームが参加。ドラフト前に志願届を提出した１０８人の選手のうち、１巡目で６人、２巡目で２人、３巡目で３人の計１１人が指名を受けた。１巡目１位は、サンロッカーズ渋谷が米国・北コロラド大の山崎一渉（２２）を指名した。１