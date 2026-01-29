【ワシントン共同】トランプ米政権の国境警備責任者ホーマン氏は29日、ミネソタ州ミネアポリスで記者会見し、不法移民対策を巡り「改善点はある。取り締まりをより安全で効率的なものにするよう取り組んでいる」と述べた。