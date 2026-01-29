2026年1月28日、中国のゲーム総合サービスプラットフォーム・3DMGAMEに、日本アニメ・ゲームの海賊版の取り締まりが強化されることを伝える記事が掲載された。 記事は、「先日、日本の経済産業省（METI）が日本のコンテンツ作品におけるネット海賊版の実態調査結果を公表した。それによると、25年における海賊版による経済損失は約5兆7000億円に達する見込みであり、これは22年の前回調査で示された約2兆円から、ほぼ2倍の増加にな