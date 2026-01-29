【ニューヨーク共同】29日のニューヨーク外国為替市場の円相場は午前8時40分現在、前日比17銭円高ドル安の1ドル＝153円21〜31銭を付けた。ユーロは1ユーロ＝1.1954〜64ドル、183円23〜33銭。朝方発表された米新規失業保険の申請件数が市場予想よりも多かったことから、米雇用の悪化を懸念したドル売り円買いが優勢だった。