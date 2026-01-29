お笑いタレントの松嶋尚美（54）が29日、自身のインスタグラムを更新。小学6年生の長女の近況を報告した。松嶋は「ララが学校の書き初めで金賞を取りました！やったー！でかしたララちゃん」と方向。「夢の実現」の書き初めを手に笑顔の長女の写真を投稿した。これにファンからは「めちゃくちゃ美文字ですね〜素晴らしい」「めっちゃお上手〜！！」「めっちゃ綺麗絵もうまいしなんかすごい才能がありそう」など絶賛の声が