2024年11月、京都大学と住友林業が共同開発した世界初の木造人工衛星「LignoSat」がSpaceXによって打ち上げられました。木造人工衛星にはどのようなメリットがあるのかについて、政治経済紙のThe Economistが報じています。Satellites encased in wood are in the workshttps://www.economist.com/science-and-technology/2026/01/21/satellites-encased-in-wood-are-in-the-works京都大学と住友林業の木造人工衛星であるLignoSat