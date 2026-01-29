オランダ１部アヤックスの日本代表ＤＦ板倉滉（２８）が、ドイツ１部ウォルフスブルクから獲得オファーを受けたことが２９日、分かった。板倉は２５年夏、ドイツ１部のボルシアＭＧからアヤックスへ完全移籍。しかし、約半年でドイツへ戻る可能性が急浮上した。アヤックスが引き留める可能性も高いが、今冬の移籍市場が閉まる２月２日まで、動向に注目が集まる。日本代表でもセンターバックとして守備の中心を担う板倉は、豊富