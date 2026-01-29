バルセロナとレアル・マドリードは近年のサッカー界でも結果を出し続けてきたが、アプローチはまるで異なる。バルセロナがカンテラ出身の選手を中心に成功を掴んできたのに対し、レアルはスター選手を外部から獲得する形を中心にチームを作ってきた。今季より指揮官に招聘したシャビ・アロンソが失敗したのも、これが1つの原因なのかもしれない。アロンソはチームに『戦術』を浸透させようとしたのだろうが、『Forbes』はレアルに