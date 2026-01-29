バルセロナがチャンピオンズリーグのリーグフェーズ第8節でコペンハーゲンと対戦し4ｰ1で勝利をおさめた。ロベルト・レヴァンドフスキ、ラミン・ヤマル、ハフィーニャの強力3トップが揃って得点を挙げて自慢の攻撃力を見せつけ、CLラウンド16進出を決めている。しかし、バルセロナの指揮官であるハンジ・フリック監督は試合後のインタビューで、選手たちの活躍を称賛しつつもチームの課題について語ったことを『Movistar』が伝えて