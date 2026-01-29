パリ・サンジェルマンでプレイする韓国代表MFイ・ガンインは、過去にもプライベートな話題が浮上してきた。イ・ガンインの恋人ではないかと何度か噂されてきたのが、韓国・斗山グループの令嬢パク・サンヒョさんだ。サンヒョさんはイ・ガンインの2歳上で、現在はフランスに留学中とされる。過去にはスタンドでイ・ガンインと一緒に試合を見ているところを撮影されたことがあり、親密な仲として韓国内では話題を呼んできた。そんな