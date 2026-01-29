「ウルトラマン」の初代ハヤタ隊員を演じた黒部進を父に持ち、２１歳でデビューした女優・吉本多香美（５４）が難病を公表。病気について、「克服に至った魂の旅の記録」を出版すると２９日、発表した。２０２４年６月２１日、自身のＳＮＳで、「コロナ後遺症から難病になりました。完治までもう少し。１年寝たきりの日々。一時は呼吸が出来ず、死を覚悟し、息子に遺書を残しました。呼吸することもままならず、血圧も維持出来