千葉県競馬組合は29日、2月11日に船橋競馬場で行われる牝馬限定重賞「第72回クイーン賞」（1800メートル）の選定馬、並びに補欠馬の負担重量（ハンデ）を発表した。選定馬のハンデは以下の通り。マリーンC、兵庫女王盃、エンプレス杯と重賞3勝の実績を誇るテンカジョウがトップハンデで57キロとなった。アピーリングルック56（5歳＝美浦・辻哲英）キングウィルシャイン52（4歳＝船橋・佐藤裕）未定エスカティア52（4歳＝浦和・小