台湾・味全ドラゴンズからポスティングシステムでソフトバンクに加入した徐若熙投手（シュー・ルオシー＝２５）が２９日に福岡市内のホテルで入団会見に臨み、３年後のメジャー挑戦意欲を表明した。ＮＰＢ１年目から「１０勝」をノルマに設定。今春開催のＷＢＣに向けては、台湾代表のエースとしてフル回転する意向を示した。落ち着いた口ぶりで、内に秘めた思いを打ち明けた。「３年後にはメジャーに挑戦する姿を見せたいです