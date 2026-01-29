ボートレース尼崎の「第７４回センタープール杯争奪ニッカングローリー賞競走〜まくってちょ〜うだい〜」が２９日開幕した。今節は当地の名物企画シリーズ「まくってちょ〜うだい‼」。まくりで１着を取ると「すき焼き用黒毛和牛」「ステーキ用三田和牛」など豪華賞品をゲットできる。初日は藤山翔大、田中和也、深尾巴恵がまくり賞を手に入れた。２日目以降、まくり賞が期待できそうなのは加藤翔（４２＝静岡）だ。初