インターネットイニシアティブ（IIJ）は1月28日、「IIJセンシングデータマネジメントサービス」において、現場作業者の熱中症リスクを予測する新機能の提供を開始した。IIJセンシングデータマネジメントサービスのシステム構成イメージ○暑さ指数と心拍数から熱中症リスクを予測IIJセンシングデータマネジメントサービスは、センサー機器で取得したセンシングデータを活用し、企業の業務改善および品質向上を支援するサービス。今