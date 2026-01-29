お笑い芸人・ゆりやんレトリィバァさんが初監督を務めた映画『禍禍女』について日本外国特派員協会で記者会見が行われ、同作のプロデューサーを務めた郄橋大典氏と登壇しました。 【写真を見る】【 ゆりやんレトリィバァ 】禍禍しくなったらダンス！?めっちゃダンス上手くなると思います?本作は、「好きになられたら終わり」という「禍禍女（まがまがおんな）」を題材に、ゆりやん監督自身のこれまでの恋愛を投影しなが