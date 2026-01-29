嵐の櫻井翔（44）が29日放送のTBS系「櫻井・有吉THE夜会」（後9・00）に出演。母子手帳の重要性を語った。番組ではお笑いコンビ「エルフ」の荒川が実家を大掃除。家の中のものを断捨離していく様子が放送された。スタジオで片づけに困っているものについて尋ねられた櫻井は「うちも母が物を取っておくタイプ。で、実家をもう完全に整理するってなって、へその緒と母子手帳をもらったんです」と説明。「こんなのもらっても