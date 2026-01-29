福岡西署は29日、福岡市西区飯氏の道路上で同日午後5時ごろ、通行中の小学生女児が見知らぬ男から「お店を知ってる？車に乗って案内して」などと声をかけられる事案が発生したとして、防犯メールで注意を呼びかけた。男は60代くらい、白髪の短髪で、車に乗っていたという。