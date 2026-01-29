日本付近は30日にかけて強い冬型の気圧配置となり、北陸地方の上空約5500メートルには氷点下36℃以下の強い寒気が流れ込んでいます。このため、中越と上越では山沿いを中心に平地でも大雪となる所があるでしょう。また、新潟県では大気の状態が非常に不安定となり、局地的に積乱雲が発達する見込みです。予想より寒気が強まった場合や雪雲が同じ地域に流れ込み続けた場合には、警報級の大雪となる可能性があります。 ■雪の