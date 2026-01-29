ÆüËÜÂåÉ½MFµ×ÊÝ·ú±Ñ¤ÈDF´îÂ¿°íÌé¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥¹¥Ú¥¤¥ó1Éô¥ì¥¢¥ë¡¦¥½¥·¥¨¥À¡¼¥É¤Ï29Æü¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥ê¥«¥Ð¥ê¡¼Ê¬Ìî¤ËÆÃ²½¤·¤¿ÆüËÜ¥Ö¥é¥ó¥ÉVENEX¡Ê¥Ù¥Í¥¯¥¹¡Ë¤È26¡½27Ç¯¤Þ¤Ç¤Î¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼·ÀÌó¤òÄù·ë¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£25Æü¤ËÄù·ë¡£VENEX¤ÎCOO¤òÌ³¤á¤ëÉ©¾Â¿®Ç·»á¤Ï¡ÖÀ¤³¦ºÇ¹âÊö¤Î¥ê¡¼¥°¤Î°ì¤Ä¤ÇÀï¤¦¥ì¥¢¥ë¡¦¥½¥·¥¨¥À¡¼¥É¤È¤¤¤¦¥¯¥é¥Ö¤È¶¨ÎÏ¤Ç¤­¤ë¤³¤È¤ò¡¢ÂçÊÑ¸Ø¤ê¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤Îµ»½ÑÎÏ¤È¡Ø¥ê¥«¥Ð¥ê¡¼¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¡Ù¤Ë´ð¤Å¤¯»ä