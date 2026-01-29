【北京＝吉永亜希子、ロンドン＝横堀裕也】英国のスターマー首相は２９日、北京で中国の習近平（シージンピン）国家主席と会談し、経済協力の拡大で一致した。英首相の訪中は８年ぶり。米国のトランプ政権が国際秩序を軽視する姿勢を強める中、対中関係改善に動く欧州各国の流れを象徴するものとなった。「中英の経済・貿易協力の本質はウィンウィンなものだ」。中国外務省によると、習氏は会談でこう主張し、医療、金融、人工