巨人の新外国人、フォレスト・ウィットリー投手（２８）＝前レイズ＝が２９日、米国から来日した。先発ローテーションの柱として期待される身長２０１センチの大型右腕で、直球の最速は１０１マイル（約１６３キロ）。１６年にアストロズからドラフト１巡目指名され、１８年のＭＬＢ若手プロスペクト（有望株）ランキングでは１００人中９位に入ったポテンシャルがある。昨季はマイナー３Ａで８勝、防御率２・８０、６１イニング