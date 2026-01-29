ややドル買いの動き、ドル円一時１５３．５４レベル＝ロンドン為替 ロンドン昼の時間帯は、ややドル買いの動きが入っている。ドル円は本日の高値を153.54レベルに更新。ユーロドルは安値を1.1938レベル、ポンドドルは1.3781レベルなどに更新した。 USD/JPY153.43EUR/USD1.1944GBP/USD1.3791