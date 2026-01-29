本日のＮＹオプション期限・主要行使価格と規模 1/29 EUR/USD 1.1750（6.11億ユーロ） 1.1815（9.33億ユーロ） 1.1850（5.06億ユーロ） USD/JPY 150.00（7.04億ドル） 152.50（6.25億ドル） 153.75（10.0億ドル） GBP/USD 設定なし ユーロドルは1.1850から1.1750にかけて分散しており1.2000付近の設定はなし、ドル円は152.50と153.75に設定あり、ポンドドルは設定なし