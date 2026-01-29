日本時間２２時３０分に米貿易収支（11月）、新規失業保険申請件数（01/18 - 01/24）、非農業部門労働生産性指数（確報値）（2025年 第3四半期）が発表される。予想および前回値は以下の通り。 貿易収支（11月）22:30 予想-450.0億ドル前回-294.0億ドル（貿易収支) 新規失業保険申請件数（01/18 - 01/24）22:30 予想20.4万件前回20.0万件（新規失業保険申請件数) 予想185.1万件前回184.9万件（継続受