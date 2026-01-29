新規失業保険申請件数（01/18 - 01/24）22:30 結果20.9万件 予想20.4万件前回21.0万件（20.0万件から修正）（新規失業保険申請件数) 新規失業保険申請件数（01/11 - 01/17） 結果182.7万件 予想185.1万件前回186.5万件（184.9万件から修正）（継続受給者数)