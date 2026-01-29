東京電力ホールディングス（ＨＤ）が２９日発表した２０２５年４〜１２月期連結決算は、売上高が前年同期比７・１％減の４兆６１２１億円、最終利益は６６２６億円の赤字（前年同期は２４３１億円の黒字）だった。福島第一原子力発電所の溶融燃料（デブリ）取り出しに向けた費用などで９７６２億円の特別損失を計上したことが響いた。２６年３月期の業績予想では、売上高が前期比５・１％減の６兆４６２０億円、最終利益は６４