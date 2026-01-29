ボクシングの田中湧也（大橋）が２９日、自身のインスタグラムを更新。「試合後念願の肉会尚弥さんご馳走さまでした！」などと記し、４団体統一世界スーパーバンタム級王者の井上尚弥や、その弟でＷＢＣ世界バンタム級王者の井上拓真らジムの仲間との集合写真を投稿した。２枚目の写真はほどよくさしの入った皿にたっぷりと盛られたお肉の写真。田中は「皆さんありがとうございました！！また次に向けて頑張るぞ〜！」と続