北海道せたな町の港を出た4人乗りの漁船の行方が分からなくなっています。行方不明になっているのは、「ひやま漁協瀬棚支所」所属の「第二十八 八重丸」です。きょう午後1時半ごろ、乗組員の家族から「連絡が取れず、遭難したかもしれない」と海保に通報がありました。船は午前7時半ごろにせたな町の港を出港していて、澤谷克宏さん（84）ら乗組員4人と連絡が取れていません。函館海上保安部によりますと、漁港付近には複数の