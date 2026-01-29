北海道で29日、雪下ろし中の転落や、屋根からの落雪に巻き込まれたとみられる事故が相次ぎ、2人が死亡した。道警によると、29日午後2時25分ごろ、留寿都村留寿都の住宅敷地で高齢の男性が倒れているのが見つかり、搬送先の病院で死亡が確認された。男性が屋根の雪下ろしをしていたという目撃情報がある。同日午後2時55分ごろには、羽幌町の住宅敷地で高齢の女性が雪に埋まっているのが見つかり、現場で死亡が確認された。屋