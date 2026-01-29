楽天の藤平尚真投手が２９日、「皆様にご報告があります」として自身のインスタグラムを更新。「２０２６年は、父として家族を支えていきます。立ち会いをしましたが、妻の強さに驚きました。産んでくれてありがとう、産まれてきてくれてありがとう」などと記し、かわいいわが子の写真を投稿した。夫人と相談してキャンプ前のタイミングで報告することになったとし「野球の方は、今まで通り自分のペースでやっていくので、応援