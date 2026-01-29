松嶋菜々子が主演するドラマ『おコメの女−国税局資料調査課・雑国室−』（テレビ朝日系／毎週木曜21時）より、複雑国税事案処理室（通称・ザッコク）のメンバーを深堀するスピンオフドラマ『おコメの休日』が誕生。その第1弾として、本日29日の第4話放送終了後、大地真央が主演する「『おコメの休日』飯島作久子編」がTELASAにて独占配信されることが発表された。【写真】大地真央主演『おコメの休日』より場面写真が多数公開