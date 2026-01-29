『NYLONʼS NEXT 2026 AWARDS』の授賞式が28日に開催され、ファーストサマーウイカさん（35）が、ともにMCを務めた佐久間宣行さん（50）と登壇。2026年挑戦したいことを明かしました。この賞は、ファッション＆カルチャー雑誌『NYLON JAPAN』が、2026年にさらなる活躍が期待される人物を表彰するアワードです。■MCの2人も受賞佐久間さんは、“イケオジ” CREATOR部門を、ウイカさんは、“IT GIRL”ノーボーダー部門をそれぞれ