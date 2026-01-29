モデルでタレントのローラ（35）が29日までにインスタグラムを更新し、公開した写真に大きな反響が寄せられている。福岡県八女市の温泉地を訪れた様子を投稿。「頭の中で思っている事を、決めたら、始まる。決めなかったら、何も始まらない」などのメッセージをつづっている。これに合わせて複数の写真も投稿。黒のロングスカートに、上半身はオフショルダーでチューブトップのヘソ出しルック。胸元を隠しただけの大胆な姿や、素足