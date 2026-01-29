29日、RB大宮アルディージャが新加入選手記者会見を行った。なお、FC琉球から加入したマギージェラニー蓮は不参加となった。2025シーズンの明治安田J2リーグでは6位でシーズンをフィニッシュ。J1昇格プレーオフに滑り込むと、準決勝ではジェフユナイテッド千葉を相手に3点をリードしたものの、アウェイの圧力に巻き込まれたのか4失点でまさかの敗戦。J1昇格を逃し、J2を再び戦うこととが決定した。RB大宮アルディージャとな