アトレティコ・マドリードは、バイエルンに所属するドイツ代表MFレオン・ゴレツカの獲得に近づいているようだ。29日、スペインメディア『マルカ』が報じている。今冬の移籍市場で中盤の補強を目指しているアトレティコ・マドリードは、これまでPSGに所属する韓国代表MFイ・ガンインや、アタランタ所属のブラジル代表MFエデルソンに関心を示してきたが、いずれも交渉は難航。マテウ・アレマニーSD（スポーツディレクター）は、次