空気の透明感が増すこの時期、澄んだ景色を求めて車を走らせてみませんか。ドライブの合間に楽しむご当地グルメや癒しのひととき。この冬、足を運びたくなるのはどのスポットでしょうか。All About ニュース編集部では、2026年1月19〜20日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、「冬に行きたい道の駅に関するアンケート」を実施しました。その中から、冬に行きたいと思う「石川県の道の駅」ランキングの結果をご紹介します。※