9人組グループ・超特急が28日、東京・渋谷区で行われた『NYLON'S NEXT 2026 AWARDS』の授賞式に登場。受賞した気持ちや、次に流行しそうなものについて語りました。『NYLON'S NEXT 2026 AWARDS』は、ファッション&カルチャー雑誌『NYLON JAPAN』が選ぶ、“2026年にさらなる活躍が期待される人物”を表彰するアワードで、今回初めて開催されました。『J-POPグループ部門』で受賞したのは、今年結成15周年を迎える超特急。結成15