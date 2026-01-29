福岡中央署は29日、福岡市中央区赤坂3丁目10番付近の路上で同日午後4時ごろ、下校中の小学生女児が、すれ違い様に見知らぬ男から下半身を見せられる事案が発生したとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。男は50歳くらい、小太り、ニット帽を着用していた。