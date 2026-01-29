1月27日に公示された衆院選。新潟2区から立候補した日本維新の会・金井典子候補の第一声をお伝えします。この記事では候補者が話した内容をそのままお伝えします。 本日、届け出を済ませまして、今日から12日間の選挙戦に入る予定でございます。私は学歴が高い人、政治経験が豊富な人この人たちに政治を任せておけば大丈夫だと今まで思っておりました。そうしましたらどうでしょう?物価はずっと上がっていきます。お米の値段ばか