1月27日に公示された衆院選。新潟2区から立候補した自民党・国定勇人候補の第一声をお伝えします。この記事では候補者が話した内容をそのままお伝えします。 いよいよ選挙が始まりました。皆様方、本当に雪道、道足の悪い中、私国定勇人のためにこうして駆けつけていただきまして誠にありがとうございました。心から感謝を申し上げます。ありがとうございました。今回、突然始まった総選挙であります。12日間おそらくこのような天