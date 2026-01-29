1月27日に公示された衆院選。新潟2区から立候補した中道改革連合・菊田真紀子候補の第一声をお伝えします。この記事では候補者が話した内容をそのままお伝えします。 皆さん改めましてこのような悪天候の中、お見送りをいただきますこと本当にありがたく心から感謝を申し上げます。ありがとうございます。寒い寒い真冬の選挙ではありますが、私は8期23年間、皆様から頂いた絆、皆様から頂いたご信頼を胸に刻み、心を燃やして全力