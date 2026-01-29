1月27日に公示された衆院選の構図を見ていきます。前回選挙は立憲民主党が新潟県県内5つの小選挙区全てで勝利しましたが、今回の衆院選は立憲民主党の候補はいません。連立の形も含め、政界再編の波が押し寄せる中での選挙戦となっています。 去年10月の高市政権誕生の裏で押し寄せた始めた政界再編の波。政治とカネをめぐる自民党の対応などを問題視した公明党が26年続いた連立政権から離脱すると、自民党は日本維新の会と連立を